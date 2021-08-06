Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 11:40 Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, yangınların dumanı İzmir, Çanakkale ve Manisa'ya ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610cf59c984daa01ef47aa43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR D-100'de trafiği kilitleyen kaza İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu