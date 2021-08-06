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İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, yangınların dumanı İzmir, Çanakkale ve Manisa'ya ulaştı.

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