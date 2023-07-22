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  4. İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 6.5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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