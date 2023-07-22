Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:50 İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 6.5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bb6e20f27fab4efa531ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor Dev hortum saniye saniye kamerada Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza Trafik magandası genç kadına kabusu yaşattı Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha!