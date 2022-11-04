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İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı, bir caminin minaresi yıkıldı.

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