Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 08:55 İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı, bir caminin minaresi yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6364a94c6501d8158374cb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı