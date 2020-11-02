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  3. 02 Kasım 2020 22:15

İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Video Galeri
Cüneyt Özdemir'den İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den İstanbul depremi uyarısı
Video Galeri
Rıza Bey apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı
Rıza Bey apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı
Video Galeri
Sezon başlamadan yabancı akını! Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu
Sezon başlamadan yabancı akını! Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu
Video Galeri
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Burhan Kuzu'ya son görev! Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik
Burhan Kuzu'ya son görev! Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik
Video Galeri
Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
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