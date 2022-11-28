İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada

Göztepe-Altay maçında bir kişinin yaralanmasına neden olan fişeklerin, özel ambulans şoförü tarafından stada sokulduğu anlar kameraya yansıdı.

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