Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada 28 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:25 Göztepe-Altay maçında bir kişinin yaralanmasına neden olan fişeklerin, özel ambulans şoförü tarafından stada sokulduğu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6384b6c7847bc4435d4acc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu polemiği iddialarına yanıt Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi Altılı Masa ''Şimdi Demokrasi Zamanı'' tanıtım filmini yayınladı Fabrikada büyük yangın! Dumanlar şehrin her yerinden görüldü BBP lideri Destici asgari ücret zammı için rakam verdi Bir ilimiz buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 7'ye düştü, nehirler dondu Türkiye'de son 52 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 12 milyon liralık sahte rezervasyon vurgunu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı