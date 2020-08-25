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  3. 25 Ağustos 2020 19:10

İzmir Foça'daki tekne faciasından acı haber! Sarp'ın cansız bedeni bulundu

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Video Galeri
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
Video Galeri
Trafik denetiminde kaza anı saniye saniye kamerada
Trafik denetiminde kaza anı saniye saniye kamerada
Video Galeri
Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi
Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi
Video Galeri
Otobüste faciadan dönüldü! O anlar kamerada
Otobüste faciadan dönüldü! O anlar kamerada
Video Galeri
İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular son anda kaçtı
İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular son anda kaçtı
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