  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı

İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan polisin şüphelenerek durdurduğu 6 kadın yolcunun üzerinden 84'ü cinsel organlarına gizlenmiş, 116 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi!
Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi!
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü!
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü!
Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı
Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı
Depremde bacağını kaybeden kadına ikinci el protez dolandırıcılığı!
Depremde bacağını kaybeden kadına ikinci el protez dolandırıcılığı!
İstanbul'da ''ceviz'' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da ''ceviz'' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi
Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi
6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu
6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu
Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var
Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var
Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır'
Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır'