Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı 08 Ekim 2024 Salı Saat: 08:15 İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan polisin şüphelenerek durdurduğu 6 kadın yolcunun üzerinden 84'ü cinsel organlarına gizlenmiş, 116 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6704bffd497c5812ed085443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı Depremde bacağını kaybeden kadına ikinci el protez dolandırıcılığı! İstanbul'da ''ceviz'' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır'