Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir Körfezi çamura bulandı İzmir Körfezi çamura bulandı 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 16:20 İzmir'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından körfez, çamur rengine büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65843bad6a7ce18409098f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kağıt 5 TL tarihe mi karışıyor? MSB açıkladı! Piyade okulundaki skandalda yeni gelişme Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı Türk otomotiv devinin elektrikli minibüsü, Tokyo'da test sürüşüne çıktı Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bakan Şimşek'in ''Kimseden para istemedik'' sözlerine tepki yağdı