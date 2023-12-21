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İzmir Körfezi çamura bulandı

İzmir'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından körfez, çamur rengine büründü.

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