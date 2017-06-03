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  3. 03 Haziran 2017 13:15

İzmir Körfezinde batık gemi buldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "yüzülebilir körfez" çalışmaları sırasında, 1800'lü yılların sonunda battığı sanılan bir gemi enkazı bulundu. Çiğli açıklarında planlanan iki doğal yaşam adasının etüdü sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bil

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Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
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İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
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Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
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Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
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Pideden çıkan çivi 4 dişini kırdı
Pideden çıkan çivi 4 dişini kırdı
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Vatandaşlar saz ve org almak için bu 2 çocuğu arıyor
Vatandaşlar saz ve org almak için bu 2 çocuğu arıyor