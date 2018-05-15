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  3. 15 Mayıs 2018 08:34

İzmir Marşı, okul müdürünü rahatsız etti

İzmir Atatürk Lisesi’nde 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 12. sınıfların mezuniyet töreninde öğrenciler 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı okumak istedi ancak okul müdürünün kararı ortalığı karıştırdı.

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