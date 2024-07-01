Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 13:31 İzmir Metrosu’nun Üçyol istasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Olayda dengesini kaybederek düşen 11 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682858fa89e373ba0064613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada 50 milyon yaşındaki ''Küçükkürne mağaraları'' görenleri şaşırtıyor Çanakale Boğazı'nın derinliklerinde sürpriz selfie Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı Türkiye'nin gözü bu davada: Ayşe Ateş'e polis ve çelik yelek koruması Siber dolandırıcılar yakalandı: 11 milyarlık vurgun yapmışlar