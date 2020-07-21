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  3. 21 Temmuz 2020 17:35

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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