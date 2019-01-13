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  3. 13 Ocak 2019 08:55

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali sular altında kaldı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş’de (İZOTAŞ) sular altında kaldı.Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğun yağış nedeniyle elektrikler saat 20.00 sıralarında kesildi. Kesilen elektrik nedeniyle İZOTAŞ karanlığa gömüldü. Su baskını olduğu katta araçlar tahliye edildi. Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bilet kesim...

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