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  4. İzmir sular altında! Ama sebebi yağmur değil!

İzmir sular altında! Ama sebebi yağmur değil!

İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı.

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