İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış yaşamı alt üst etti. Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...

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