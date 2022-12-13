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  4. İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü

İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış yaşamı alt üst etti. Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...

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