Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü 13 Aralık 2022 Salı Saat: 18:40 İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış yaşamı alt üst etti. Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63989ce9066c7c63e261a443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü