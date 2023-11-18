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  4. İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi

İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi

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İzmir’de, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

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