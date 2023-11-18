Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi İzmir sular altında... Sağanak yağış şehri göle çevirdi 18 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 18 Kasım 2023 Cumartesi 12:40 İzmir’de, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655886820fd2803fcf0a41b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı Erdoğan'dan basın toplantısında gazeteciye fırça Türkiye'nin yeşil altını ''Yaprak'' hasadı başladı: Tarlada 7 TL, fabrikada 1.500 TL! Anaokulunda skandal! Öğretmenden 6 yaşındaki öğrencisine darp iddiası Cumhurbaşkanlarının zor anları kamerada: Bir anda elini ısırdı ''Kafam esti, canım istedi'' deyip bıçakladı Kırmızı Bülten ile aranıyordu; İstanbul'da yakalşandı Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu İstanbul'da patlama: Ölü ve yaralılar var