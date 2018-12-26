İzmir ve Konya merkezli FETÖ operasyonları: 53 gözaltı kararı
26 Aralık 2018 11:35
İzmir ve Konya merkezli FETÖ operasyonları: 53 gözaltı kararı
İzmir ve Konya merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu muvazzaf asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise muvazzaf asker olmak üzere 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli 11 ildeki operasyondaysa 23 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi....