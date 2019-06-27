İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme’de serinliyor
27 Haziran 2019 15:55
İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme’de serinliyor
İzmir’de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı. Sıcak hava nedeniyle nefes almak zorlaşırken, vatandaşların bazıları ünlü tatil merkezi Çeşme’deki dalgalı denizde serinlemeye çalıştı. İzmir’de hava sıcaklığının 40 derece, bazı noktalarda 42 dereceye kadar yükselmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinleyebileceği alanlarda...