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  4. İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı

İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinden büyüleyici görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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