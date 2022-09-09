Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı 09 Eylül 2022 Cuma Saat: 22:30 İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinden büyüleyici görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631b944d52a40921561278e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var! İstanbul'da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada Orman yangınında kararan yemyeşil Mersin'de küle dönen bölgeden kahreden görüntü Türkiye'nin ''çatısı''ndan haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor! Akşener'den Starbucks çıkarması: ''Baskın basanındır'' İstanbul'da şoke eden olay! Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Minibüs şoföründen kadın yolcuya saldırı girişimi Yol verme kavgasında silahlar konuştu! İstanbul'da taciz zanlısını öldürmekten beter ettiler