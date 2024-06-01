Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 26 noktada ormana girişler yasaklandı İzmir'de 26 noktada ormana girişler yasaklandı 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 09:20 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:20 İzmir Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem olarak kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665abdb6c8a73cb69c0b5df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Yük gemisi boğazda arızalandı İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu