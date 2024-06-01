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  4. İzmir'de 26 noktada ormana girişler yasaklandı

İzmir'de 26 noktada ormana girişler yasaklandı

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İzmir Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem olarak kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

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