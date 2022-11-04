Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 07:20 Güncelleme: 04 Kasım 2022 Cuma 07:20 İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panikle yüksekten atlayan 2 vatandaş yaralandı. Deprem Manisa ve Aydın'da da hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636493002c6dff42643c3043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu