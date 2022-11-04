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İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada

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İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panikle yüksekten atlayan 2 vatandaş yaralandı. Deprem Manisa ve Aydın'da da hissedildi.

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