Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:36 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 21:36 İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6681a5afadf16b49b40bce23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu