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  4. İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada

İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada

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İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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