İzmir'de 7 bin 800 yıllık keşif... Sapı kemikten, ucu çakmak taşından

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında, kemik saplı ve ucu çakmak taşlı 7 bin 800 yıllık 'orak' bulundu.

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