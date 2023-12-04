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  4. İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!

İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!

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İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nde, 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.

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