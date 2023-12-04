Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:15 İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nde, 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d98cbcdd47f79430929c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü