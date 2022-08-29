Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 10:50 İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 96 göçmen ile 2 Türk şüpheli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630c6fbeef94756bec2938c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım Adana'da film gibi kovalamaca Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu İstanbul'da gece kulübünde feci olay! İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...