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İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 96 göçmen ile 2 Türk şüpheli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı.

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