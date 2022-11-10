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İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'' nöbeti başladı. Saat 21.05'te başlayan nöbet, sabah 09.05'e kadar sürecek.

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