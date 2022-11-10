Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti 10 Kasım 2022 Perşembe Saat: 09:05 İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'' nöbeti başladı. Saat 21.05'te başlayan nöbet, sabah 09.05'e kadar sürecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636c949c0af3d15ba2386df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu