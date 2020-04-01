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  3. 01 Nisan 2020 11:05

İzmir'de banka şubesine soygun girişimi

İzmir’in Konak ilçesinde Emre B. ve Onur K. adlı iki hırsız Şehit Nerves Bulvarı’ndaki bir banka şubesinin cam penceresini gece tornavida kullanarak açtı.

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