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İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı

İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin aldı.

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