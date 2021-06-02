Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 19:01 İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı bir saldırgan, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memuru rehin aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b7ab544cee280010044553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj Marmara Denizi için kötü haber geldi Uludağ'da haziran ayında kar sürprizi Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Köpeğine saldıran ayıya dersini böyle verdi Metrobüste tekme tokat kavga yolcu kamerasında Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada