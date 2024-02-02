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  4. İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı

İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı

İzmir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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