Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 14:20 İzmir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcd01133daeab2e807b103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor! Milyonlarca dolar değerinde... 42 tarihi eser daha yurda döndü AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum: ''İstanbul'da 650 bin konutu 5 yılda dönüştüreceğiz'' Dilber yine döktürdü! İnci Taneleri dizisine damga vuran sahne Kuyumcuda ''mide bulandıran'' hırsızlık girişimi kamerada Depremde kaybettiği bebeğine 1 ay sonra kavuştu Türkiye'nin 9 şiddetinde depreme dayanıklı inşaatı böyle görüntülendi