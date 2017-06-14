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  3. 14 Haziran 2017 19:15

İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı

İzmir'de bin 500 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, adli para cezası ve ifade nedeniyle aranması bulunan 57 kişi yakalandı.

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Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
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CHP milletvekilleri Meclis'i terk etti
CHP milletvekilleri Meclis'i terk etti
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'Bizim derdimizi gündeme getiren tek siyasetçi Destici’dir'
'Bizim derdimizi gündeme getiren tek siyasetçi Destici’dir'
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Annenin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı, 63 yaşındaki bakkal tutuklandı
Annenin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı, 63 yaşındaki bakkal tutuklandı
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Asayiş uygulması için Esenler otogarının giriş ve çıkışları tutuldu
Asayiş uygulması için Esenler otogarının giriş ve çıkışları tutuldu
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Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı
Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı