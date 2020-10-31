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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 26'YA, YARALI SAYISI 885'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 14:20

İzmir'de bir mucize daha! ''Çok korkuyorum elimi tutar mısın?''

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın “Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?" sözleri yürekleri dağladı.

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İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme
İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme
Video Galeri
İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme
İşte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme
Video Galeri
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan binayı iş makineleri tutuyor
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan binayı iş makineleri tutuyor
Video Galeri
İzmir’deki 6.9’luk depremden sonra kan donduran ifadeler
İzmir’deki 6.9’luk depremden sonra kan donduran ifadeler
Video Galeri
Silivri'de korkutan yangın
Silivri'de korkutan yangın
Video Galeri
Enkaz altında kalan anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
Enkaz altında kalan anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
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