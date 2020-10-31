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  3. 31 Ekim 2020 09:35

İzmir'de bir mucize daha! O anlar kamerada

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

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Türkiye'yi ağlatan Buse 9,5 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
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Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma
Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma
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Kabe'ye saldırı girişimi! O anda kameralar kayıttaydı
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Depremde yükselen sular Fatma anneyi yuttu!
Depremde yükselen sular Fatma anneyi yuttu!
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