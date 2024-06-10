Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de bir orman yangını daha İzmir'de bir orman yangını daha 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 16:30 İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666fffc3257b3136d0dc903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da korkunç cinayet: ''Ben yaptım, kardeşim yapmadı'' diyerek suçu üstlendi Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti