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İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

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