  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'de boş arazide insan iskeleti bulundu

İzmir'de boş arazide insan iskeleti bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Asansör yakınında yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeleti bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre!
Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre!
İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü
İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü
İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''
Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''
Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''
Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur''
İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı
İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı
Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var!
Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var!
Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu
Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu
Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''
Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''