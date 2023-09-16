Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir’de büyük orman yangını! İzmir’de büyük orman yangını! 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:15 İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlere müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65060cd99fb8340be6699393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu Adana'daki antik kentte hazine bulundu İstanbul Kapalıçarşı'da yangın Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!