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İzmir’de büyük orman yangını!

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlere müdahale eden ekip sayısı artırıldı.

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