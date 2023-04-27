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  4. İzmir'de büyük sitede korkutan yangın!

İzmir'de büyük sitede korkutan yangın!

İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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