Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de büyük sitede korkutan yangın! İzmir'de büyük sitede korkutan yangın! 27 Nisan 2023 Perşembe Saat: 23:40 İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644addc341a2f9299933a503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti! Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı Gençlerin meydan muharebesi kamerada! Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler Sağanak yağış sele neden oldu; otomobil sürüklendi Sağanak yağış tatil cennetini yuttu! Ege'nin incisi sular altında Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: ''Kaptım bu işi''