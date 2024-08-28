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  4. İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi

İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi

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İzmir Bornova'da Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.

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