Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 14:26 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:26 İzmir Bornova'da Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cf098264d241572e0f6f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İstanbul'daki savaş jeti seslerinin nedeni belli oldu Bir otomobil gerçekten de yer yarıldı, içine düştü Küçükçekmece gölünde hortum İstanbul Finans Merkezi'nde tavan çöktü Sular çekildi, Türkiye'nin Atlantisi ortaya çıktı... Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu