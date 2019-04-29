  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2019 17:33

İzmir'de cinayet gibi kaza ! Sürücü tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Sürücünün kaza sırasında alkollü olduğu ve bir suçtan denetim serbestlik kapsamında bulunduğu öğrenildi.

Video Galeri
İYİ Partili vekil cenazenin başında: ''Mekanın cehennem olsun inşallah''
İYİ Partili vekil cenazenin başında: ''Mekanın cehennem olsun inşallah''
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Milli Savunma Bakanlığından Kût’ül-Amâre Zaferi klibi
Milli Savunma Bakanlığından Kût’ül-Amâre Zaferi klibi
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri dehşete düşürdü
Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri dehşete düşürdü
Video Galeri
Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok
Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok
Video Galeri
Trump’ın mezar taşını yaptı: Rusya’da ismini duymayan kalmadı
Trump’ın mezar taşını yaptı: Rusya’da ismini duymayan kalmadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM