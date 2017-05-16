  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 16:45

İzmirde damacanalarla su çilesi

İzmir’de, şehrin içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki taşıma borularının arızalanmasıyla 3 büyük ilçede saatlerdir su kesintisi yaşanırken, vatandaşlar ellerinde damacanalarla evlerine su taşıdı.

Video Galeri
3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
Video Galeri
Faciadan önce son görüntüleri...
Faciadan önce son görüntüleri...
Video Galeri
EVTEKS fuarı kapılarını açtı
EVTEKS fuarı kapılarını açtı
Video Galeri
Tazyikli su boğazını deldi, hayatını kaybetti
Tazyikli su boğazını deldi, hayatını kaybetti
Video Galeri
Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü
Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü
Video Galeri
Tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı