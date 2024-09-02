İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı

İzmir'de 37 yaşındaki bir kişi, taksiciyi gasbederek tabancayla öldürüp, ardından yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Araçla gittiği marketi de soymaya çalışan şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı kızı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken bir kişiyi gasbederek öldürdü. 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan saldırgan polis tarafından...

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