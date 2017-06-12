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  3. 12 Haziran 2017 16:45

İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de paniğe neden oldu.

Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Video Galeri
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Video Galeri
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
Video Galeri
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!