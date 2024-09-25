İzmir'de depremin 3 kez yıktığı 2 noktanın kalbine girildi

İzmir'in iki tarihi noktası olan Selçuk'taki Efes ve Torbalı'daki Metropolis antik kentlerinin en az 3 kez depremlerle yerle bir olduğu belirlendi.

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