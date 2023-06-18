Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 15:40 Güncelleme: 18 Haziran 2023 Pazar 15:40 İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648efb3734696a5ff84455b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası