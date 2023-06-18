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  4. İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu

İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

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