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İzmir'de dev operasyon: 310 gözaltı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

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