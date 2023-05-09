Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de dev operasyon: 310 gözaltı var İzmir'de dev operasyon: 310 gözaltı var 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 09:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6459e3cdaf450607934fdf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede ailenin çadırında yangın, bir çocuk hayatını kaybetti Ödül töreninde Bakan ile CHP'li isim arasında çok sert tartışma Kılıçdaroğlu 8'inci videosunda yeni projesini açıkladı NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu! Sinan Oğan'ın otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz'' Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var