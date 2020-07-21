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  3. 21 Temmuz 2020 16:25

İzmir'de Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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