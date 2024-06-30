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  4. İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada

İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlama anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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