Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 17:21 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 17:21 İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlama anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668169e955732d805e02a503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İstanbul'un barajlarından kötü haber Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı