Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 07:30 İzmir'de Tarkan’ın 9 Eylül’de vereceği konser için, prodüksiyon ekibi tarafından kurulan platform çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63196fd809a2380e3c559c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı Yetenek yarışmasında ağızları açık bırakan şov: Küçük çocuk havada asılı kaldı... Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı! Trafikte hamile kadına kabusu yaşatan ''ünlü'' kardeşlerin cezası belli oldu İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! 2023 asgari ücret zammı için 3'üncü formül iddiası ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti!