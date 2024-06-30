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  4. İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçesinde yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölge havadan görüntülendi.

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