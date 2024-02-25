Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 14:05 İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada elde edilen delillerin ardından yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db1efee3496cad8e03fe93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı Sondaj kuyusundan çıkan gaz merak uyandırdı Turistik ilçede şok manzara! Yüzlercesi kıyıya vurdu Maden şirketine bakanlık izin verdi; mahkeme ''dur'' dedi! Baba ile engelli oğluna silahlı saldırı kamerada Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi