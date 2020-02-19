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  3. 19 Şubat 2020 09:55

İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

İzmir’in Tire ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobilin peşine takılan polis ekipleri, filmleri aratmayan uzun bir kovalamacanın sonunda otomobil sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

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